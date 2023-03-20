استطلاع أمريكي يكشف عن “نظرة سلبية” تجاه المسلمين

تواصل – فريق التحرير:

كشف استطلاع عن النظرة السلبية لغالبية الأمريكيين تجاه المسلمين، وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث مؤخرًا.

وعبر أكثر الأمريكيين عن وجهات نظر إيجابية تجاه اليهود والبروتستانت والكاثوليكيين.

في المقابل، كانت نظرتنهم سلبية تجاه الملحدين والمسلمين والمورمون (أعضاء كنيسة يسوع لقديسي الأيام الأخيرة).

ويقيس الاستطلاع، المشاعر العامة للبالغين في الولايات المتحدة تجاه أفراد الجماعات الدينية السبع، وهم: المسيحيون الكاثوليك والبروتستانت والإنجيليون والمورمون واليهود والمسلمون والملاحدة.

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مواقف إيجابية تجاه اليهود والبروتستانت والكاثوليكيين

وأظهرت النتائج أن أكثر الأمريكيين عبروا بإيجابية تجاه اليهود والبروتستانت والكاثوليكيين، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

وقال 28 في المئة منهم، إنهم ينظرون إلى المسيحيين الإنجيليين بشكل إيجابي.

في المقابل، عبر 27 في المئة بسلبية، وإجمالاً، بينما عبر 35 في المئة عن مواقف مواتية جدًا أو إلى حد ما تجاه اليهود، في مقابل 6 في المئة عبروا عن مواقف غير إيجابية.

وبينت النتائج، أن الأمريكيين يعبرون عن مواقف أكثر تفضيلًا من المواقف غير الإيجابية تجاه البروتستانت الرئيسيين، بنسب (30 في المئة مؤيد مقابل 10 في المئة غير مؤيد) والكاثوليك (34 في المئة مؤيد مقابل 18 في المئة غير مؤيد).

وقال ربع الأمريكيين إنهم يحملون وجهات نظر غير مؤيدة إلى حد كبير أو إلى حد ما لطائفة المورمون.

بينما عبر 15 في المائة عن آراء إيجابية.

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نظرة سلبية إلى “المورمون” والملحدين والمسلمين

في المقابل، ينظر الأمريكيون إلى “المورمون” والملحدين والمسلمين بشكل سلبي.

ومع بعض الاستثناءات، يبين المسح أن معظم الأمريكيين يعرفون بشكل شخصي أعضاء الجماعات الدينية التي فحصها الاستطلاع.

وعلى سبيل المثال، ما يقرب من تسعة من كل عشرة أمريكيين (88 في المئة) يعرفون شخصًا كاثوليكيًا.

وهناك أيضًا نسبة متزايدة من الأمريكيين الذين يعرفون شخصيًا ملحدًا.

وما يقرب من ثلثي البالغين في الولايات المتحدة يعرفون شخصًا مسيحيًا إنجيليًا أو يهوديًا أو بروتستانتيًا رئيسيًا (64 في المئة لكل منهما).

لكن من غير المرجح أن يتعرف الأمريكيون شخصيًا على مسلم (50 في المئة) أو مورمون (43 في المئة) .

والأمريكيون الذين يقولون إنهم يعرفون بروتستانتيًا رئيسيًا هم أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا لتقييم البروتستانت الرئيسيين بشكل إيجابي (38 في المئة) مقابل سلبي (12 في المئة).

في مقابل ذلك فإن الأشخاص غير المسلمين ولكنهم يعرفون شخصًا مسلمًا هم أيضًا أكثر عرضة للتعبير عن وجهة نظر إيجابية (24 في المئة) بدلاً من غير مواتية (21 في المئة) تجاه المسلمين.