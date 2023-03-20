لهذه الأسباب.. جولدمان ساكس يخفض توقعاته لخام برنت بعد نزول الأسعار

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بعد تراجع أسعار النفط 15% منذ أوائل مارس الجاري، خفّض جولدمان ساكس توقعاته للعقود الآجلة لخام برنت مطلع الأسبوع؛ بسبب المخاوف المرتبطة بالبنوك ومخاوف الركود.

توقعات بنك الاستثمار

وقال بنك الاستثمار في مذكرة بتاريخ 18 مارس إنه صار يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 94 دولارًا للبرميل في الأشهر الاثني عشر المقبلة، و97 دولارًا في النصف الثاني من 2024، انخفاضًا من 100 دولار سابقًا.

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تراجع أسعار النفط

وقال محللون بالبنك “أسعار النفط تراجعت على الرغم من فورة في طلب الصين نظرًا للضغوط بشأن البنوك ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين”.

كما خفض البنك توقعات طلب أوروبا وأمريكا الشمالية في 2023 مع رفع توقعاته بالنسبة للصين.

وأدى ذلك إلى خفض 600 ألف برميل يوميًا في تقديرات 2024 مع الإبقاء على توقعات الطلب في 2023 دون تغيير.

أكبر خسارة أسبوعية

سجل النفط أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور، بعد أن أنهى النفط التعاملات منخفضاً الجمعة الماضية متخلياً عن مكاسبه المبكرة.

ودفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور، حيث بلغ متوسط التراجع في أسعار الخام خلال الأسبوع نحو 12.5%.

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انخفاض العقود الآجلة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3% إلى 72.97 دولاراً عند التسوية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 2.4%، ليبلغ 66.74 دولاراً.

وخسر برنت نحو 12% خلال الأسبوع، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13% منذ إغلاق يوم الجمعة قبل الماضية.

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مخاوف ألا يكون النفط آمنًا

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك “العوامل الاساسية ‏ليست بالسوء الذي تتوقعه السوق هنا، لكن هناك مخاوف ألا يكون النفط آمنا كما هو ‏الحال بالنسبة للسيولة أو الذهب”.‏