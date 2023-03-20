خدمة اليوم.. 8 خطوات للحصول على ترخيص باستعمال “بطاقة ترشيد” استهلاك المياه

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الاثنين، لقرائها الكرام، خطوات الحصول على ترخيص استعمال “بطاقة ترشيد” استهلاك المياه للأدوات الصحية.

الحصول على ترخيص بطاقة ترشيد استهلاك المياه

وأوضحت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، أن هذه الخدمة تمكن مقدم الطلب من الحصول على ترخيص بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

وأضافت أن استهلاك المياه يكون للأدوات الصحية والمذكورة اللائحة الفنية لأدوات الترشيد، وذلك باتباع هذه الشروط والمواصفات:

* الخطوات

1 – تفضل بزيارة موقع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة.

2 – اختر الخدمات الإلكترونية.

3 – سجل الدخول إلى النظام.

4 – اختر خدمة “الحصول على ترخيص باستعمال بطاقة ترشيد استهلاك المياه”.

5 – قدم الطلب من خلال تعبئة النموذج.

6 – قم بسداد الرسوم المستحقة.

7 – يمكن متابعة إجراءات الطلب من خلال حسابه على النظام.

8 – يمكن تحميل الترخيص من النظام.

* المتطلبات

1 – النموذج الإلكتروني “SLS”.

2 – تقرير لاختبار يستوفي متطلبات المواصفة القياسية ذات العلاقة صادر من أحد المختبرات المقبولة لدى هيئة المواصفات.

3 – صورة للبيانات الإيضاحية تستوفي متطلبات المواصفة القياسية.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8003060020″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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