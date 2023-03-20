المملكة ثاني دول العالم في قائمة أكثر الشعوب سعادة

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احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في قائمة أكثر الشعوب سعادة، وفقًا لنتائج استطلاع شركة “أبسوس” للأبحاث، ومؤشر السعادة العالمي لعام 2023.

اليوم العالمي للسعادة

ويوافق اليوم الاثنين 20 من مارس 2023 اليوم العالمي للسعادة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها 66 عام 2012.

وتهتم الأمم المتحدة بتحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

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الصين تتصدر الدول الأكثر سعادة في العالم

وتصدرت الصين قائمة أكثر الشعوب سعادة في العالم بنسبة 91%، والسعودية في المرتبة الثانية بنسبة 86%، وهولندا في المرتبة الثالثة بنسبة 85%، وفقًا لنتائج استطلاع شركة “أبسوس” العالمية.

عوامل مؤشر قياس السعادة العالمي

مؤشر قياس السعادة العالمي يعتمد على 30 جانبًا من جوانب الحياة، منها الحياة الاجتماعية، وظروف المعيشة، والصحة العقلية، والرفاهية.

ومنذ البدء في إعداد هذا التقرير في عام 2012، كانت دول الشمال الأوروبي دائمًا في الصدارة.

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قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها A/RES/66/281 المؤرخ في 12 يوليو 2012، يوم 20 مارس بوصفه اليوم الدولي للسعادة، اعترافًا منها بأهمية السعادة والرفاه بوصفهما قيمتين عالميتين مما يتطلع إليه البشر في كل أنحاء العالم، ولما لهما من أهمية فيما يتصل بمقاصد السياسة العامة.

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نهج أكثر شمولًا للنمو الاقتصادي

كما أقرت كذلك بالحاجة إلى نهج أكثر شمولًا للنمو الاقتصادي، بما يعزز التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، ونشر السعادة والرفاه بين كل الناس.

وجاء ذلك القرار بمبادرة من بوتان، البلد الذي يعترف بسيادة السعادة الوطنية على الدخل القومي منذ أوائل السبعينيات، واعتمد هدف السعادة الوطنية الشهير وسيادته على الناتج القومي الإجمالي.

كما أن بوتان استضافت كذلك -على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة- اجتماعًا رفيع المستوى معون بـ”السعادة والرفاه: تحديد نموذج اقتصادي جديد”.