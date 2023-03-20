كيف تزيد إنتاجيتك باتباع نظام غذائي صحي؟

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هل هناك علاقة بين زيادة الإنتاجية والنظام الغذائي الصحي؟

وإذا كان مديرو الأعمال يتطلعون لزيادة الإنتاجية في أقل وقت وبأعلى كفاءة، فما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر بإيجابية على الإنتاجية؟

نظام غذائي صحي لتحسين الإنتاجية

ويُعتبر النظام الغذائي الصحي المتكامل عاملاً لا يمكن تجاهله لتحسين الإنتاجية، وفقًا لصحيفة Hindustan Times، لأن ما يتم تناوله من أطعمة يكون له تأثير مباشر على مستويات الطاقة والتركيز والإنتاجية الإجمالية.

وينصح الخبير فاسوندهارا أغراوال، مستشار النظام الغذائي ونمط الحياة، باختيار وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية لزيادة إنتاجيتك.

ويشرح أغراوال العلاقة بين التغذية والإنتاجية وكيفية زيادة إنتاجيتك باتباع نظام غذائي صحي، فيما يلي:

1 – الإنتاجية ومستويات الجلوكوز في الدم

تقوم أجسامنا بتحويل غالبية الطعام الذي نستهلكه إلى جلوكوز. يتم توفير الطاقة التي نحتاجها للأنشطة اليومية، مثل تلك المتعلقة بأدمغتنا، عن طريق الجلوكوز.

لذلك، فإن أحد الأسباب الرئيسة التي تجعلنا نكافح أحيانًا للتركيز عندما نشعر بالجوع هو انخفاض مستويات الجلوكوز المرتبطة به.

ووفقًا للدراسات، فإن تناول الفاكهة والخضراوات على مدار اليوم مفيد للغاية للجسم والعقل.

2 – النشاط عقليًا وجسديًا

إن تضمين العناصر الغذائية الصحية في الوجبات اليومية أمر ضروري لإجراء عملية التمثيل الغذائي المفيدة في الجسم، والتي بدونها يمكن أن تتدهور صحتك الجسدية والعقلية.

على سبيل المثال، تدعم الأحماض الدهنية أوميغا-3 والكربوهيدرات المعقدة الأداء العام للدماغ، مما يسمح لك بالتركيز والتفكير بشكل خلاق، وهو أمر ضروري لزيادة الإنتاجية.

3 – تقليل التوتر والقلق

يساعدك تناول الأطعمة الصحية على تقليل التوتر والتركيز بشكل أفضل.

تعمل العناصر الغذائية الصحية على تحسين وظائف المخ، مما يسهل التعامل مع تحديات العمل.

وفقًا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يحافظون على عادات الأكل الصحية هم أقل عرضة للمعاناة من الإجهاد والتوتر والقلق، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.

4 – تحسين النوم

تساعد الوجبة الصحية على النوم بشكل أفضل، مما يسمح بالتفكير بشكل أكثر إبداعًا وفعالية.

ويتمتع جسمك بساعة داخلية طبيعية، وكلما فعلت أكثر لمواءمة نظامك الغذائي معها، ستتمكن من استخدام إمكاناتك الكاملة خلال اليوم.

هذا لأن الأطعمة تؤثر على إيقاعاتك اليومية، وهي عملية داخلية طبيعية تنظم دورة النوم والاستيقاظ.