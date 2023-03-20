صفقة تاريخية.. بنك UBS يستحوذ على “كريدي سويس” لتهدئة الأسواق

تواصل – فريق التحرير:

وافقت مجموعة بنك “UBS” بشكل رسمي، على شراء بنك كريدي سويس، في صفقة تاريخية بوساطة حكومية، تهدف إلى تهدئة الأسواق المالية العالمية.

3 مليارات فرنك سويسري

وبحسب بيان صادر، أمس الأحد، عن “UBS” السويسري، سيدفع مبلغ 3 مليارات فرنك سويسري (3.25 مليار دولار)، لمنافسه “السويسري أيضاً” في صفقة شاملة لجميع الأسهم، تتضمن ضمانات حكومية واسعة ومخصصات للسيولة.

اقرأ أيضًا:

الأسهم تغلق عند أدنى مستوى في عامين والنفط يخسر 12% والذهب يرتفع

مساعدة سيولة وضمانات حكومية

وسيقدم البنك الوطني السويسري “البنك المركزي” مساعدة سيولة بقيمة 100 مليار فرنك إلى UBS (نحو 112 مليار دولار).

وتمنح الحكومة ضمانًا بقيمة 9 مليارات فرنك (10.1 مليارات دولار) للخسائر المحتملة من الأصول التي يتولى UBS المسؤولية عنها.

وعملية الشراء، التي تم التفاوض عليها على عجل خلال عطلة نهاية الأسبوع، تسعى إلى معالجة تدفقات العملاء الخارجة والهبوط الهائل في أسهم وسندات بنك كريدي سويس.

اقرأ أيضًا:

مجددا.. الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من عام

أزمة سيولة

وتضرر البنك -الذي كان يواجه أزمة سيولة منذ مدة- بشكل أكبر في أعقاب انهيار بنكين في الولايات المتحدة، بإفلاس سيليكون فالي وسيغنيشتر.

وفشل دعم السيولة من قبل البنك المركزي السويسري في منتصف الأسبوع الماضي، في إنهاء مأساة البنك السويسري.

وقال رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان في مؤتمر صحفي مساء الأحد: “كان من الضروري أن نتحرك بسرعة ونجد حلاً في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى أن بنك كريدي سويس هو بنك مهم من الناحية النظامية”.

اقرأ أيضًا:

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر انخفاض يومي هذا العام بسبب تأثيرات سيليكون فالي

تقليص حجم الأعمال المصرفية

من جهته، قال رئيس UBS كولم كيليهر في بيان، إنه سيقلص أنشطة بنك كريدي سويس الاستثمارية.

وأضاف: “اسمحوا لي أن أكون محددا، يعتزم UBS تقليص حجم الأعمال المصرفية الاستثمارية لبنك كريدي سويس ومواءمتها مع ثقافة المخاطر المحافظة لدينا”.

يمثل الاستحواذ على البنك البالغ من العمر 166 عاما، حدثًا تاريخيًا في سويسرا والتمويل العالمي.