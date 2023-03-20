الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
لتصنيع السيارات الكهربائية.. “فولكس فاجن” تستثمر 193 مليار دولار
بوتين يصرح عن علاقة موسكو وبكين وينتقد واشنطن
استشاري يحذر من 3 عادات سلبية تؤثر على الصحة في رمضان
لأول مرة.. انفصال جبل جليدي في القطب الجنوبي
قبل أيام من حلول رمضان.. ضبط 2050 حالة تستر بالأسواق والمسالخ

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
٠٣:٥٥:٣٤ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

بالأرقام.. ساعات الصيام ومتوسط درجات الحرارة المتوقعة في رمضان

السماء غائمة جزئيًا

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف.

هطول أمطار رعدية

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.

اقرأ أيضًا:

أعلاها 33 وأقلها 6.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي.

اقرأ أيضًا:

“العقيل”: ارتفاع الحرارة لا يعني زوال البرد وأجواء رمضان مطيرة ودافئة

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية انخفاض درجات الحرارة حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم رياح نشطة طقس

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. مواطن يوثِّق سيارة إسعاف مُغطاة بالأتربة في الرياض

شاهد.. مواطن يوثِّق سيارة إسعاف مُغطاة بالأتربة في الرياض

١٢:٥٩ ص، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠١٦
هل كمية النيكوتين بالسيجارة الالكترونية أقل من العادية؟ استشاري يحذر

هل كمية النيكوتين بالسيجارة الالكترونية أقل من العادية؟ استشاري يحذر

٠١:٤٦ ص، الأحد، ٢٢ مايو ٢٠٢٢
فوكس نيوز: “أوباما” قد يستخدم “الفيتو” لتمكين إيران من شراء طائرات “بوينج”

فوكس نيوز: “أوباما” قد يستخدم “الفيتو” لتمكين إيران من شراء طائرات “بوينج”

٠٣:٤٩ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠١٦
بالفيديو.. احتراق سيارتين جراء حادث تصادم على طريق «خميس- بيشة»

بالفيديو.. احتراق سيارتين جراء حادث تصادم على طريق «خميس- بيشة»

٠٧:٤٨ م، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *