لتصنيع السيارات الكهربائية.. “فولكس فاجن” تستثمر 193 مليار دولار

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قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، في حدث صحفي، إن الشركة لديها خطط لاستثمار 193 مليار دولار في تصنيع سيارات كهربائية جديدة.

فولكس فاجن” تستثمر 193 مليار دولار

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد أعلنت الشركة عن خططها لتصنيع 30 سيارة كهربائية جديدة، وتوجيه 193 مليار دولار (ثلثي ميزانيتها) في تصنيع سيارات كهربائية جديدة، وتصنيع البطاريات، وتطوير البرامج، وتوفير المواد الأساسية والمواد الخام لسيارتها.

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مصنع جديد لخلية البطارية

يأتي الكشف بعد إعلان شركة السيارات أن شركتها الفرعية PowerCo ستبني أول مصنع لخلية البطارية في أمريكا الشمالية في كندا، وأنها ستبني سيارات بيك آب كهربائية، وسيارات الدفع الرباعي في ساوث كارولينا.

ستقوم الشركة بالفعل بإنتاج ID.4 للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بعد إعادة استخدام مصنعها في تشاتانوغا بولاية تينيسي في عام 2022.

لكن جهود فولكس فاجن للسيارات الكهربائية لا تزال وراء أكبر منافسيها، وتهدف إلى تأسيس موطئ قدم أقوى في أمريكا الشمالية أيضًا.

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توسيع عروض السيارات الكهربائية

في الوقت الحالي، ستستمر الشركة في تصنيع سيارات تعمل بالغاز في الوقت الذي تعمل فيه على توسيع عروض السيارات الكهربائية الخاصة بها مع المزيد من الإصدارات، بما في ذلك الإصدارات ذات الأسعار المعقولة التي تكلف حوالي 26.000 دولار.

وتحدث أرنو أنتليتز، كبير المسؤولين الماليين والتشغيليين في شركة فولكس فاجن، عن المسار الذي يتعين على الشركة أن تسلكه في المستقبل، على الرغم من ذلك، وقال: “يجب أن نحول أنفسنا إلى مجموعة خدمات التكنولوجيا والتنقل”.

وتابع، “نحن بحاجة إلى التركيز على منصاتنا، مثل أجهزتنا من أجل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات””.

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