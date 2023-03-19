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استشاري يحذر من 3 عادات سلبية تؤثر على الصحة في رمضان
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استشاري يحذر من 3 عادات سلبية تؤثر على الصحة في رمضان

استشاري يحذر من 3 عادات سلبية تؤثر على الصحة في رمضان

استشاري يحذر من 3 عادات سلبية تؤثر على الصحة في رمضان
٠٢:٥٥:٠٣ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، من ثلاث عادات سلبية في شهر رمضان تؤثر سلباً على الصحة.

3 عادات سلبية في رمضان

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: تحذير من ثلاث عادات سلبية في رمضان هي كالتالي:

1- النوم طول النهار

2- السهر طول الليل

3- الإفراط في تناول الطعام في الإفطار أو السحور

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وأكد الذيابي بقوله “النوم نهارًا والسهر ليلًا خلال شهر رمضان من العادات غير الصحية، واضطراب النوم له مسببات أهمها الإفراط في تناول الأكل في وجبات الإفطار والسحور”.

نصائح لصيام صحي

وينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في تناول اللحوم، أو الحلويات، والنشويات لاسيما بعد أذان المغرب مباشرة.

ويفضل الإفطار على التمر والماء أو التمر واللبن، ثم تناول وجبة خفيف، ثم تناول باقي الأطعمة تدريجيا بعد صلاة المغرب.

كذلك ينصح الخبراء بأهمية شرب الماء، والعصائر الطبيعية غير المحلات من وقت المغرب وحتى أذان الفجر، كذلك ينصح بممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام .

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الكلمات الدلالية:
الإفطار السهر الصوم النوم في نهار رمضان رمضان شهر رمضان عبدالله الذيابي

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