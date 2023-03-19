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بوتين يصرح عن علاقة موسكو وبكين وينتقد واشنطن
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بوتين يصرح عن علاقة موسكو وبكين وينتقد واشنطن

بوتين يصرح عن علاقة موسكو وبكين وينتقد واشنطن

بوتين يصرح عن علاقة موسكو وبكين وينتقد واشنطن
٠٢:٥٨:٢٨ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، بأن العلاقات بين موسكو وبكين في قمتها، وسيتم مواصلة تعزيزها، لافتا إلى أن زيارة رئيس الصين لروسيا تجسد الطابع الخاص للشراكة بين البلدين.

حل أزمة أوكرانيا

ونشرت صحيفة “الشعب اليومية” الصينية مقالا للرئيس الروسي قال فيه: “نحن ممتنون للموقف المتوازن لجمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق بالأحداث التي تجري في أوكرانيا، ولفهمهم خلفيتها وأسبابها الحقيقية”.

وأضاف: “نرحب باستعداد الصين للعب دور بناء في حل الأزمة”، حسب “العربية”.

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سياسة أمريكا

وفي الوقت نفسه، انتقد بوتين ما أسماه سياسة أمريكا لاحتواء روسيا والصين، خلال استقباله للرئيس الصيني شي جين بينج، معتبرا أنها تأخذ طابعا حادا غير مسبوق.

وأشار بوتين إلى أن روسيا والصين تدعمان إقامة نظام عالمي عادل قائم على القانون الدولي وليس مبدأ “المليار الذهبي”، متوقعا أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين 200 مليار دولار هذا العام، مضيفا “هذا رقم قياسي جديد.

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انتقاد سياسة أمريكا روسيا زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج علاقات موسكو وبكين فلاديمير يوتين ينتقد واشنطن

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