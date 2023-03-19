قبل أيام من حلول رمضان.. ضبط 2050 حالة تستر بالأسواق والمسالخ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه تم ضبط 2050 حالة تستر، في الأسواق والمسالخ وذلك ضمن الجولات الرقابية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وبلغت مخالفات أسواق النفع العام 3 آلاف مخالفة، و1000 مخالفة في المسالخ، من خلال تنفيذ 50 ألف جولة رقابية على الأسواق خلال 5 أشهر.

جولات رقابية

وجرى تنفيذ 20 ألف جولة على المسالخ، وتجهيز 12 مختبرا لفحص متبقيات المبيدات.

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وبلغ إجمالي الجولات التفتيشية المنفذة في حملة تراثنا البيئي خلال أسبوع 1655 جولة رقابية على المنشآت ذات الأثر البيئي.

الاشتراطات البيئية

وتم رصد 680 حالة عدم التزام بالضوابط والاشتراطات البيئية، منها 3 حالات خطيرة تم تحويلها إلى النيابة العامة، وبلغ إجمالي المفتشين في الحملة 108 مفتشين ومفتشات.

في سياق متصل، نفذ المركز الوطني للالتزام البيئي في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي حتى بداية الشهر الحالي 1070 جولة رقابية.

وبلغ إجمالي التصاريح والتراخيص المنفذة 145 ترخيصا، وضبط 403 حالات عدم التزام بيئي، وتصدر فرع الرياض التصاريح والجولات بـ482 جولة وتصريحا، وفرع مكة المكرمة ثانيا بـ162 جولة وتصريحا، وفرع الشمالية ثالثا بـ110 جولات وتصاريح.

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