إعلان الجاهزية لاستقبال أعداد مليونية بالحرمين في رمضان

تواصل – واس:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك.

توفر الخدمات

وأوضح أنه جرى تجهيز كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك.

جاهزية الحال التشغيلية

وأبان الدكتور السديس، أن كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة، وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة،

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تكامل الخدمات

ويشرف فريق مختص للتأكد من التنفيذ الأعمال وفق أصول فنية متبَعة، باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

إضافة إلى توفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية، والتي شاركت فيها جميع الوكالات بالرئاسة والوكالات المساعدة لها بجميع إدارتها ووحداتها؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات.

ولفت الرئيس العام بأن الرئاسة تسعى إلى تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لكي يتم ضيوف الرحمن نُسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، سائلًا العون والتوفيق لجميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا.