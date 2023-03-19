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لأول مرة.. انفصال جبل جليدي في القطب الجنوبي
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لأول مرة.. انفصال جبل جليدي في القطب الجنوبي

لأول مرة.. انفصال جبل جليدي في القطب الجنوبي

لأول مرة.. انفصال جبل جليدي في القطب الجنوبي
٠٢:٤٤:١٥ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد الأرض تغيرات جغرافية وجيولوجية خلال الآونة الأخيرة، تزامنا مع ظواهر أبرزها التغير المناخي، حيث أعلنت خدمة “أنتاركتيكا” البريطانية، انفصال جبل جليدي بحجم مدينة لندن عن القطب الجنوبي.

مساحته 1550 كم2

ونشرت الخدمة، لأول مرة، مقطع فيديو أظهر جبل A81 الجليدي الضخم وقد انفصل عن نهر “برانت” الجليدي في جرف قارة القطب الجنوبي نهاية يناير الماضي، حسب وسائل إعلام.

وحسب العلماء البريطانيين فإن مساحة الجبل الجليدي بلغت 1550 كيلومترا مربعا، وقد ابتعد الجبل الجليدي في الوقت الراهن عن مكان نشأته إلى مسافة 150 كيلومترا.

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جبلان ينفصلان

وانفصل جبلان جليديان ضخمان عن جرف قارة القطب الجنوبي، في وقت سابق، وأعلن مراقبون أن الجبلين يقتربان تدريجيا من المناطق الصالحة للملاحة البحرية في المحيط الأطلسي، وربما ستمر عقود قبل أن يتشظيا ويذوبا تماما.

وهناك الجبل الجليدي الأصغر حجماً المسمى A81 والذي يمكن مقارنة مساحته بمساحة لندن، أما الجبل الجليدي الأكبر حجماً A76 فيساوي حجمه تقريبا ضعف حجم الجبل الأصغر.

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القطب الجنوبي انفصال جبل جليدي بريطانيا جبل جليدي بمساحة لندن

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