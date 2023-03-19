مع اقتراب رمضان.. 10 نصائح للتخلص من سموم الجسم

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ينصح الأطباء بأهمية الحرص على الاستفادة من شهر رمضان المبارك، وساعات الصيام في النهار لتخليص الجسم من السموم.

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ويوصح الأطباء، أن شهر رمضان فرصة مميزة لإراحة المعدة والتخلص من سموم الجسم، ووفقًا لتقرير موقع “healthline”.

التخلص من سموم الجسم

ويمكن التخلص من سموم الجسم في رمضان من خلال النصائح التالية:

1- عند الإفطار يجب البدء بطبق الشوربة والسلطة وتجنب الوجبات الدسمة

2- الابتعاد عن السكر والمشروبات السكرية واستبدالها بالعصائر الطبيعية ويفضل غير المحلاة.

3- عدم الإكثار من الحلويات والنشويات

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4- عدم الإكثار فى تناول الأكلات المملحة والمخللات وقت الإفطار.

5- ممارسة التمارين الخفيفة قبل الإفطار مع أهمية استشارة الطبيب.

6- شرب الكثير من الماء من وقت الإفطار إلى الفجر.

7- عدم تناول المياه المثلجة على معدة خاوية فور الإفطار

8- بتناول الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على الألياف للوقاية من الإمساك.

9- تجتب التدخين تماماً

10- إضافة الليمون أو البرتقال أو شرائح الجنزبيل لماء الشرب

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