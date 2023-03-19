شاهد لهذه الأمة.. الفوزان يهدي نصائح لاستقبال رمضان

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعا صوتيا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في استقبال شهر رمضان المبارك.

فضائل شهر رمضان

وقال الفوزان: “رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات، وتفتح فيه أبواب الجنان لأصحاب الطاعات، والتائبين من الذنوب والسيئات”.

وأضاف أنه: “شهر تُصفّد فيه الشياطين، ويتيسر للمؤمنين الخير والأعمال الصالحات، فلا تستطيع الشياطين أن تصد المسلمين عن فعل الطاعات، ولا تجرهم إلى الشهوات والمخالفات، كما كانوا يفعلون قبل دخول شهر رمضان”.

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شاهد لهذه الأمة

وتابع الفوزان: “ينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر والسرور كما قال الله -عز وجل- {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (58)} سورة يونس”.

وعلى المسلم، كما أورد الفوزان، أن يتهيأ لدخول شهر رمضان، تهيأ الصالحين للعبادة والاستقامة، واغتنام لياليه وأيامه بالعبادات والطاعات، فإنه موسم عظيم، وشاهد لهذه الأمة، لما تودعه فيه من خير، وشاهد على من قصر فيه وضيعه.

التجارة الرابحة

واستطرد: “هو كمثل مواسم الدنيا، التي يتنافس عليها الناس، من تجارة ومال، وإنما هو موسم الفلاح والتجارة الرابحة، كما قال -عز وجل- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10)سورة الصف”.

فينبغي على المسلمين أن يقدروا لهذا الشهر قدره، وأن يعرفوا له قيمته، وأن يجتهدوا فيه، بما يباعدهم من النار، ويدخلهم الجنة.