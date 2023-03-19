خدمة مفيدة لإرسال أي ملف إلكترونيًا مهما كان حجمه

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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي رابط خدمة مفيدة تتيح إرسال أي ملف إلكترونياً مهما كان حجمه.

وعلق الحمادي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” على الخدمة بقوله “خدمة مفيدة لإرسال أي ملف تريد مهما كان حجمه إلى أي شخص، فقط ارفع الملف ثم أرسل رابطه إلى من تريد”.

خدمة إرسال أي ملف

وتابع أن الخدمة تتميز بإمكانية الاطلاع على الملف قبل التحميل وإنشاء اسم رابط مخصص وخيار إرساله عبر البريد وغيره من الخصائص.

ولفت الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، إلى أنه يمكن الحصول على خدمة إرسال الملفات باختلاف أحجامها وتجربتها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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خدمة مفيدة للترجمة

وفي وقت سابق، نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو وثق من خلاله خدمة جديدة ومفيدة لترجمة مقاطع الفيديو بدقة عالية، والتي تعد من الخدمات المفيدة لطلبة العلم والمعلمين.

وقال الحمادي، معلقاً على المقطع في تغريدة عبر “تويتر” بقوله: “إذا كان لديك مقطع وتريد أن تضع له ترجمة، سواء عربي أو انجليزي، فهذه خدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة مقاطع الفيديو ووضع الترجمة بدقة متميزة أسفل الفيديو، بدون أي جهد إضافي منك!”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “هذه الخدمة تم تجربتها على عدة مقاطع عندي وكانت دقتها ممتازة مقارنة بالأدوات الثانية!، ويمكن الحصول على الخدمة من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

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