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مرض خبيث يصيب الطيارين الأمريكيين والنسبة مرتفعة

مرض خبيث يصيب الطيارين الأمريكيين والنسبة مرتفعة

مرض خبيث يصيب الطيارين الأمريكيين والنسبة مرتفعة
٠٢:٣٧:١٨ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دراسة، توصلت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين طياري القوات الجوية الأمريكية، بشكل خطير.

أنواع متعددة

وفي أكتوبر 2021، أثبتت دراسة أن طياري وأفراد طواقم المقاتلات في سلاح الجو الأمريكي أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطانات من زملائهم الطيارين، حسب “عربي 21”.

لكن الدراسة الحديثة، التي تُعد الأكثر شمولاً حتى الآن، كشفت أنه مقارنة بأقرانهم، كان طيارو المقاتلات وطواقمهم أكثر عرضة بنسبة 29% للإصابة بسرطان الخصية، و24% أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، و23% أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، حسب موقع “ديفنس وان” الأمريكي.

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أكثر عرضة للإصابة

ووجدت الدراسة أن الطيارين المقاتلين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية بنسبة 13%، و25% أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، و19% أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، وذلك مقارنة ببقية سكان الولايات المتحدة، سواء من المدنيين أو العسكريين.

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الكلمات الدلالية:
إصابة طيارين أمريكيين بالسرطان دراسة حديثة سرطان الخصية مرض خبيث وزارة الدفاع الأمريكية

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