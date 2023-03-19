زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية أمريكية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن تسجيل زلزال بقوة 5.4 ريختر قد ضرب شبه جزيرة كيناي وأجزاء أخرى وسط ولاية ألاسكا الأمريكية.

موقع الزلزال

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي وقع الزلزال الساعة 15:06 ويقع مركز الزلزال على بعد 19 كيلومترا جنوب غرب مدينة أنكور بوينت في ألاسكا، على عمق 65.4 كيلومتر، وشعر به على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.

وأكد المركز الوطني للتحذير من تسونامي أنه لا يتوقع حدوث تسونامي بعد هذا الزلزال، فيما لم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور إلى 12 قتيلاً

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 55 ألف قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية، وفقًا لوكالات أنباء.

وبلغت حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفًا و589 شخصًا، بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق تصريح رسمي.

مواجهة تبعات الزلزال

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لمواجهة تبعات الزلزال.

وأضاف من العاصمة أنقرة أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية تبذل ما بوسعها لمعالجة المشكلات في مناطق الزلزال.

وأكد في هذا الإطار مصرع 49 ألفًا و589 شخصًا بينهم 6 آلاف و807 أجانب في الزلزال.

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5900 حالة وفاة في شمال سوريا

وفي شمال سوريا، تم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة، ولكن من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، وفقًا لـ”دويتشه فيله”.

وهناك الكثير من الناس الآن بلا مأوى، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تأثر حوالي 8.8 مليون شخص بعواقب الزلزال.

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