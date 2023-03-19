مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 28 شعبان 1444 هجرية، الموافق 20 مارس 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:25 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:21، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:17 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:15 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 28 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الإثنين
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:09
المدينة – 5:08
الرياض – 4:40
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:29
المدينة – 12:30
الرياض – 12:01
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:54
المدينة – 3:56
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:32
المدينة – 6:33
الرياض – 6:05
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:02
المدينة – 8:03
الرياض – 7:35
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