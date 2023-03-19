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منتشرة في البيوت.. حشرة قاتلة تدمر المخ
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منتشرة في البيوت.. حشرة قاتلة تدمر المخ

منتشرة في البيوت.. حشرة قاتلة تدمر المخ

منتشرة في البيوت.. حشرة قاتلة تدمر المخ
٠١:١١:١١ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يغفل الكثيرون عن خطورة حشرة “القراد”، فمجرد لدغة من هذه الحشرة تصيب الإنسان بأمراض خطيرة.

وتعد حشرة القراد من أكثر الآفات الشائعة خلال فصل الربيع، خاصة في الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء.

وعادة ما تكون حشرة القراد صغيرة ويصعب رؤيتها، حتى تبقى لبعض الوقت وتتغذى على دم الإنسان وتصبح أكبر وأسهل في الرؤية.

خطورة حشرة القراد:

نشر موقع “كليفند كلينك”، أن لدغة حشرة القراد تتسبب فى الإصابة بأمراض خطيرة، كالمعاناة من التهاب الدماغ ومشاكل فى الجهاز العصبي والمعاناة من حمى أو قشعريرة أ وألم عضلي أو صداع شديد.

حشرة - - القراد تدمر - المخ

أشهر الأمراض بسبب حشرة القراد:

1-شلل القراد

2- الحمى المبقعة

3- الحمى الناكسة

4- فيروس هارتلاند

5- مرض لايم

6- التولاريميا

7- داء إيرليخ

8- حمى جبال روكي المبقعة

9- أنابلازما

10- بابيزيا

11- فيروس بواسان

12- مرض الطفح الجلدي المصاحب للقراد الجنوبي.

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