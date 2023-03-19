هل يمكن تمديد تأشيرة العمرة؟ وزارة الحج تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، ولا يمكن التمديد بعد مرور الـ 90 يوما.

تأشيرة العمرة

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي العناية بالمستفيدين على سؤال مغرد قال فيه “السلام عليكم، أنا دخلت وسجلت حصلت على تأشيرة عمرة وباقي لي ١٠ أيام فقط، هل ما زال التمديد موجود في النظام؟”.

اقرأ أيضا:

“الحج والعمرة” توضح طريقة إلغاء الحجز للمسجلين من الداخل

وأجابت وزارة الحج والعمرة بقولها “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، ولايمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتها 90 يومًا”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الحج والعمرة، طريقة إلغاء الحجز للمسجلين لموسم الحج هذا العام 1444هـ، من داخل المملكة.

وشاركت “الحج والعمرة”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، طريقة إلغاء الحجز للمسجلين لأداء الحج للموسم الحالي، وتكون كالآتي:

في حال تم إصدار التصريح

إلغاء التصريح أولا من منصة أبشر، ثم إلغاء الحجز من موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

(مع التنويه بأنه عند الإلغاء بتاريخ 1444/10/15هـ أو بعده، سيتم حسم المبالغ حسب سياسة الاسترجاع المعتمدة)

في حال لم يتم إصدار التصريح

إلغاء الحجز مباشرة من موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

ولن يتم حسم أي مبالغ عند الإلغاء قبل تاريخ 1444/10/15هـ إلا في حال رفض إصدار التصريح، فيتم حسم أجور الخدمات الإلكترونية حسب سياسة الاسترجاع المعتمدة).

اقرأ أيضا:

“الحج والعمرة” توضح كيفية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل