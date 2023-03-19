الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
منتشرة في البيوت.. حشرة قاتلة تدمر المخ
هل يمكن تمديد تأشيرة العمرة؟ وزارة الحج تجيب
قبل رمضان.. قفزة غير مسبوقة لأسعار التمور بدولة عربية
“هدف” يعلن عن 7 دورات مجانية عن بعد في الأمن السيبراني
والبحث متواصل عن مفقود الريث.. انتشال 5 غرقى بجازان منذ بدء الأمطار
“لعن الله الشيطان”.. شاب يحطم عودًا موسيقيًا ويعلن توبته (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

“لعن الله الشيطان”.. شاب يحطم عودًا موسيقيًا ويعلن توبته (فيديو)

“لعن الله الشيطان”.. شاب يحطم عودًا موسيقيًا ويعلن توبته (فيديو)

“لعن الله الشيطان”.. شاب يحطم عودًا موسيقيًا ويعلن توبته (فيديو)
١٢:٢٠:٢٩ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام أحد الأشخاص بتكسير الآلات الموسيقية الخاصة به ويعلن اعتزاله.

تحطيم عود موسيقي:

وبحسب الفيديو يظهر الشاب، وهو يمسك في كل يد “عود”، وقام بتكسيرهما وسط الطريق.

وقال: “اليوم أعلن اعتزالي، وانتهت مسيرتي بالعود، وكل شئ له نهاية، وأسأل الله أن يثبتني، لعن الله الشيطان”.

كما قام بإلقاء العود على الأرض بعد تكسيره، وتحطيمه بقدميه، ليتحول إلى قطع صغيره متناثرة في وسط الشارع.

 

الموسيقى تصيب بالاكتئاب:

وكانت دراسة حديثة قد نفت أن الأشخاص النشطين موسيقياً لديهم في المتوسط مخاطر أعلى للإصابة بالاكتئاب والاضطرابات.

وأفادت مجلة “ساينتفيك ريبورتس”، أن موسيقيين تحدثوا بصورة أكثر عن معاناتهم من أعراض اكتئاب أو احتراق نفسي أو ذهان.

وتوصل إلى هذا الاستنتاج فريق بحث دولي بمشاركة معهد “ماكس بلانك” للجماليات التجريبية، بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وكان علماء توصلوا في عام 2019 إلى وجود علاقة بين ممارسة النشاط الموسيقي والمشكلات النفسية.

كما قدم أكثر من 10 آلاف سويدي معلومات حول أنشطتهم الموسيقية وسلامتهم النفسية، في ذلك الوقت.

اقرأ أيضا

خطيبا المسجدين الحرام والنبوي يُعلّقان على زلزال تركيا ويدعوان إلى الاستغفار والتوبة

الكلمات الدلالية:
التوبة الموسيقى تحطيم عود موسيقي توبة شاب

مواد ذات صلة

المزيد
في جلسة اليوم.. «الشورى» يطالب صندوق التنمية بوضع سياساتٍ للاقتراض والإقراض

في جلسة اليوم.. «الشورى» يطالب صندوق التنمية بوضع سياساتٍ للاقتراض والإقراض

٠٤:٣٦ م، الأثنين، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
السلطات الهندية تحبط تهريب سبائك ذهبية قادمة من المملكة

السلطات الهندية تحبط تهريب سبائك ذهبية قادمة من المملكة

١٢:٠٠ م، الأحد، ٢٣ أغسطس ٢٠١٥
تصعيد الاحتجاجات في إيران والدعوة إلى عصيان مدني ورحيل خامنئي

تصعيد الاحتجاجات في إيران والدعوة إلى عصيان مدني ورحيل خامنئي

٠٦:٢٤ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
«بوتين» يكلف مجلس الوزراء بإعداد قائمة بالدول التي فرضت عقوبات على بلاده

«بوتين» يكلف مجلس الوزراء بإعداد قائمة بالدول التي فرضت عقوبات على بلاده

١٢:٢٢ ص، الأحد، ٠٦ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *