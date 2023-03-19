“لعن الله الشيطان”.. شاب يحطم عودًا موسيقيًا ويعلن توبته (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام أحد الأشخاص بتكسير الآلات الموسيقية الخاصة به ويعلن اعتزاله.

تحطيم عود موسيقي:

وبحسب الفيديو يظهر الشاب، وهو يمسك في كل يد “عود”، وقام بتكسيرهما وسط الطريق.

وقال: “اليوم أعلن اعتزالي، وانتهت مسيرتي بالعود، وكل شئ له نهاية، وأسأل الله أن يثبتني، لعن الله الشيطان”.

كما قام بإلقاء العود على الأرض بعد تكسيره، وتحطيمه بقدميه، ليتحول إلى قطع صغيره متناثرة في وسط الشارع.

الموسيقى تصيب بالاكتئاب:

وكانت دراسة حديثة قد نفت أن الأشخاص النشطين موسيقياً لديهم في المتوسط مخاطر أعلى للإصابة بالاكتئاب والاضطرابات.

وأفادت مجلة “ساينتفيك ريبورتس”، أن موسيقيين تحدثوا بصورة أكثر عن معاناتهم من أعراض اكتئاب أو احتراق نفسي أو ذهان.

وتوصل إلى هذا الاستنتاج فريق بحث دولي بمشاركة معهد “ماكس بلانك” للجماليات التجريبية، بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وكان علماء توصلوا في عام 2019 إلى وجود علاقة بين ممارسة النشاط الموسيقي والمشكلات النفسية.

كما قدم أكثر من 10 آلاف سويدي معلومات حول أنشطتهم الموسيقية وسلامتهم النفسية، في ذلك الوقت.

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