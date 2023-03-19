دراسة توضح أضرار تشغيل سماعات الأذن أثناء النوم

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حذرت دراسة حديثة من خطورة تشغيل سماعات الأذان أثناء النوم، خاصة في ظل لجوء البعض لهذه الحيلة للتغلب على الضوضاء الخارجية.

درجة الأصوات الآمنة

ووفقا للدراسة، تعتبر الأصوات التي تكون عند مستوى 70 ديسيبل أو أقل آمنة للأذنين، في حين أن الأصوات التي تزيد عن 70 ديسيبل يمكن أن تلحق الضرر بالسمع إذا تم الاستماع إليها لفترة كافية، وفقا لموقع “ليفينغ سترونغ”.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وحدة 30 ديسيبل تعادل همسة، و60 ديسيبل تشبه أصوات في الخلفية، و70 ديسيبل متوسط ضوضاء مكتب.

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التحذير من الضوضاء

وبينما يمكن للضوضاء التي تبلغ 80 إلى 85 ديسيبل، مثل آلة جز العشب، أن تلحق الضرر بحاسة السمع بعد ساعتين، يحدث الضرر بعد 15 دقيقة فقط إذا بلغت درجة الصوت 100 ديسيبل!

وبحسب الدراسة، فإنه عند استخدام سماعات الرأس أثناء النوم يُنصح بمراجعة الإعدادات لضبط الصوت، والتحكم في مستواه، فيمكن عدم السماح له يتجاوز 70 ديسيبل إلا بعد موافقة المستخدم. وأيضاً التحكم في زمن التشغيل ومدته.

ونصحت الدراسة باختيار مادة صوتية مناسبة، فالبودكاست عادة ما ينشّط الذهن بالمعلومات التي يقدمها على سبيل المثال.

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