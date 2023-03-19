“هدف” يعلن عن 7 دورات مجانية عن بعد في الأمن السيبراني

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح 7 دورات تدريبية مجانية عن بعد الأمن السيبراني، منها 5 دورات مع شهادة حضور معتمدة، ودورتين عبر برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وهي من أهم الدورات المجانية المتاحة مجاناً في مجال الأمن السيبراني.



الدورات المجانية مع شهادة حضور معتمدة:

– الأمن السيبراني

– التوعية بمخاطر الأمن السيبراني

– العنصر البشري في الأمن السيبراني

– الأمن السيبراني ما بين التحديات والفرص

– الأمن السيبراني والتقنية

الدورات المتاحة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية:

(يتم تعويض تكاليف الشهادة المهنية الاحترافية – شهادتين فقط للفرد الواحد)

– شهادة محلل الأمن السيبراني من (CompTIA CYSA)

– شهادة ممارس الأمن السيبراني (CSX-P)



الفئات المستهدفة:

– الباحثون عن عمل

– الخريجين والخريجات

– الموظفين

– أصحاب العمل



المميزات:

– أهم الدورات المجانية في الأمن السيبراني (مجاناً عن بعد).

– الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).

– شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

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طريقة التسجيل:

– للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (التوعية بمخاطر الأمن السيبراني): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (العنصر البشري في الأمن السيبراني): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني ما بين التحديات والفرص): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني والتقنية): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (شهادة محلل الأمن السيبراني): إضغط هنا

– للتسجيل في دورة (شهادة ممارس الأمن السيبراني): إضغط هنا