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“هدف” يعلن عن 7 دورات مجانية عن بعد في الأمن السيبراني
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“هدف” يعلن عن 7 دورات مجانية عن بعد في الأمن السيبراني

“هدف” يعلن عن 7 دورات مجانية عن بعد في الأمن السيبراني

“هدف” يعلن عن 7 دورات مجانية عن بعد في الأمن السيبراني
٠١:٠٠:٢٥ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح 7 دورات تدريبية مجانية عن بعد الأمن السيبراني، منها 5 دورات مع شهادة حضور معتمدة، ودورتين عبر برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وهي من أهم الدورات المجانية المتاحة مجاناً في مجال الأمن السيبراني.

الدورات المجانية مع شهادة حضور معتمدة:

– الأمن السيبراني
– التوعية بمخاطر الأمن السيبراني
– العنصر البشري في الأمن السيبراني
– الأمن السيبراني ما بين التحديات والفرص
– الأمن السيبراني والتقنية

الدورات المتاحة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية:
(يتم تعويض تكاليف الشهادة المهنية الاحترافية – شهادتين فقط للفرد الواحد)

– شهادة محلل الأمن السيبراني من (CompTIA CYSA)
– شهادة ممارس الأمن السيبراني (CSX-P)

الفئات المستهدفة:

– الباحثون عن عمل
– الخريجين والخريجات
– الموظفين
– أصحاب العمل

المميزات:

– أهم الدورات المجانية في الأمن السيبراني (مجاناً عن بعد).
– الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
– شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

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طريقة التسجيل:

– للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (التوعية بمخاطر الأمن السيبراني): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (العنصر البشري في الأمن السيبراني): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني ما بين التحديات والفرص): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني والتقنية): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (شهادة محلل الأمن السيبراني): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (شهادة ممارس الأمن السيبراني): إضغط هنا

الكلمات الدلالية:
الأمن السيبرانين صندوق الموارد البشرية هدف دورات عن بعد دورات مجانية

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