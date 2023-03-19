“هدف” يعلن عن 7 دورات مجانية عن بعد في الأمن السيبراني
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح 7 دورات تدريبية مجانية عن بعد الأمن السيبراني، منها 5 دورات مع شهادة حضور معتمدة، ودورتين عبر برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وهي من أهم الدورات المجانية المتاحة مجاناً في مجال الأمن السيبراني.
الدورات المجانية مع شهادة حضور معتمدة:
– الأمن السيبراني
– التوعية بمخاطر الأمن السيبراني
– العنصر البشري في الأمن السيبراني
– الأمن السيبراني ما بين التحديات والفرص
– الأمن السيبراني والتقنية
الدورات المتاحة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية:
(يتم تعويض تكاليف الشهادة المهنية الاحترافية – شهادتين فقط للفرد الواحد)
– شهادة محلل الأمن السيبراني من (CompTIA CYSA)
– شهادة ممارس الأمن السيبراني (CSX-P)
الفئات المستهدفة:
– الباحثون عن عمل
– الخريجين والخريجات
– الموظفين
– أصحاب العمل
المميزات:
– أهم الدورات المجانية في الأمن السيبراني (مجاناً عن بعد).
– الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
– شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
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طريقة التسجيل:
– للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (التوعية بمخاطر الأمن السيبراني): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (العنصر البشري في الأمن السيبراني): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني ما بين التحديات والفرص): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني والتقنية): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (شهادة محلل الأمن السيبراني): إضغط هنا
– للتسجيل في دورة (شهادة ممارس الأمن السيبراني): إضغط هنا