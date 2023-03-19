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قبل رمضان.. قفزة غير مسبوقة لأسعار التمور بدولة عربية
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قبل رمضان.. قفزة غير مسبوقة لأسعار التمور بدولة عربية

قبل رمضان.. قفزة غير مسبوقة لأسعار التمور بدولة عربية

قبل رمضان.. قفزة غير مسبوقة لأسعار التمور بدولة عربية
٠١:٠٠:٥١ ص، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الفضيل، بينما يعاني لبنان من أزمات متعددة، وأضيف إليها مؤخرا أسعار السلع الرمضانية، وأبرزها التمور، التي يعتمد عليها الصائمون بشكل أساسي.

السعر بالدولار الأمريكي

ودأب بعض المتاجر على تحديد أسعار التمور بالدولار الأمريكي، وتبين أن سعر الكيلو الواحد يبدأ من 380 ألف ليرة لبنانية، في موجة غلاء غير مسبوقة.

وحسب موقع “لبنان 24” فإنه إذا كانت العائلة المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج إلى 3 كيلوجرامات من التمر خلال رمضان كحدّ أدنى، عندها، فإنها ستحتاج إلى مليون 140 ألف ليرة لبنانية فقط لشراء تلك السلعة الغذائيّة.

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توزيع سلع وقسائم مالية

ولجأت بعض الأحزاب السياسية اللبنانية في مناطق مختلفة، إلى توزيع كميات من التمر على المواطنين، إما عبر الطرقات أو عبر متطوعين يجولون على المنازل.
كما عمدت جهات إلى توزيع قسائم مالية لبعض المحتاجين لشراء بعض الإحتياجات الغذائية قبل بداية رمضان، في ظل تفاقم الأزمات في البلاد، وانهيار العملة مقابل الدولار.
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