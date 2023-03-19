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الصحة العالمية تعلن تفشي الحصبة وشلل الأطفال في دولة عربية
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الصحة العالمية تعلن تفشي الحصبة وشلل الأطفال في دولة عربية

الصحة العالمية تعلن تفشي الحصبة وشلل الأطفال في دولة عربية

الصحة العالمية تعلن تفشي الحصبة وشلل الأطفال في دولة عربية
١١:٥١:٥٧ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن.

وقالت المنظمة الأممية عبر حسابها على تويتر: “يشهد ‎اليمن الآن تفشيا للحصبة وشلل الأطفال”.

لم يتلقوا اللقاح

وذكرت أن “أكثر من 80 بالمئة من الأطفال الذين يعانون من ‎الحصبة لم يتلقوا اللقاح”.

وشددت المنظمة على أن “هناك حاجة ماسة إلى التلقيح في اليمن”، دون تفاصيل أخرى.

محافظتي صعدة وحجة

ووفق تقارير حكومية، فإن هناك ظهور لحالات شلل الأطفال والحصبة، خصوصا في محافظتي صعدة وحجة الخاضعتين لمليشيا الحوثي شمال غربي اليمن.

وفي الآونة الأخيرة، وجهت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية اتهامات لمليشيا الحوثي، بحظر اللقاحات شمالي البلاد، ما تسبب في عودة انتشار أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة.

مليشيا الحوثي لم تعلق

ولم تعلق المليشيا رسميا على هذه الاتهامات، لكنها تقول إنها تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية ما يسبب في انتشار الأمراض بالمناطق الخاضعة لها ذات الكثافة السكانية الأعلى في اليمن.

ويعاني اليمن من أزمات متعددة بسبب حرب بدأت عقب انقلاب مليشيا الحوثيين على السلطة الشرعية والاستيلاء على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر 2014.

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الكلمات الدلالية:
الحصبة الصحة العالمية اليمن شلل الأطفال

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