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لهذا السبب.. دولة عربية تجيز حمل السلاح لفئات مهنية جديدة
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لهذا السبب.. دولة عربية تجيز حمل السلاح لفئات مهنية جديدة

لهذا السبب.. دولة عربية تجيز حمل السلاح لفئات مهنية جديدة

لهذا السبب.. دولة عربية تجيز حمل السلاح لفئات مهنية جديدة
١١:٥٢:٥١ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وافقت وزير الخارجية العراقية، اليوم الأحد، على منح 4 فئات مهنية جديدة، إجازات حمل وحيازة السلاح الناري، في ظل تراجع الوضع الأمني في البلاد.

وفق الضوابط والقوانين

وقالت الوزارة، في بيان، إن: “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافق على شمول الفئات المذكورة أدناه بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة بهذا الإطار؛ نظراً لطبيعة الأعمال المناطة بهم”، حسب “إرم نيوز”.

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الفئات المشمولة

وأوضح البيان أن “الفئات المشمولة، هم:

1- التجار الحاصلون على هوية غرفة التجارة، من الدرجتين الأولى والثانية.

2- المقاولون من الدرجتين الأولى والثانية، بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين.

3- الصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.

4- أصحاب محال منافذ تسليم الرواتب مشمولون أيضاً بعد تأييد ذلك من قبل شركة كي كارد.

يأتي هذا الإجراء، بعد موجة الاغتيالات الأخيرة، التي ضربت البلاد، واستهدفت عدداً من الكفاءات الطبية والعلمية.

و شهد العراق الشهر الماضي، اغتيال العقيد الطيار سعد الدليمي في محافظة الأنبار، وهو من طواقم وزارة الدفاع، فضلاً عن أشهر أطباء القلب في محافظة ديالى أحمد المدفعي، بالإضافة إلى مدرس متقاعد في محافظة بابل.

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