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ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان
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ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان

ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان

ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان
١١:١١:٣٦ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري والسمنة ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن أوقات قياس السكر بالدم عن طريق الجهاز المنزلي لمن يستخدمون جرعات الأنسولين ويرغبون الصوم في رمضان بعد الاستشارة

قياس سكري الدم في رمضان

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– الساعة ٩ صباحاً

– الساعة ١ ظهرًا

– الساعة ٦ عصراً قبل الإفطار

– ساعتين بعد الإفطار في المغرب

– قبل تناول السحور

نصائح مهمة لمصابي السكري 

وتابع د. ناصر الجهني موجها نصائح مهمة لمرضى السكري “ينصح بكسر الصوم إذا كانت نسبة السكر أقل من٧٠ ملغم /دسم”.

وأضاف الجهني “لا بد أن يكون الصيام تحت إشراف طبي وأجهزة قياس السكري المستمر أو بالمسح تساعد على قياس السكر بسهولة ودون وخز في كل مرة”.

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الكلمات الدلالية:
الأنسولين السكري الصيوم رمضان مرضى السكري ناصر الجهني

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