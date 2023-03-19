ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان
تواصل – فريق التحرير:
حدد د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري والسمنة ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان.
وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن أوقات قياس السكر بالدم عن طريق الجهاز المنزلي لمن يستخدمون جرعات الأنسولين ويرغبون الصوم في رمضان بعد الاستشارة
قياس سكري الدم في رمضان
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– الساعة ٩ صباحاً
– الساعة ١ ظهرًا
– الساعة ٦ عصراً قبل الإفطار
– ساعتين بعد الإفطار في المغرب
– قبل تناول السحور
نصائح مهمة لمصابي السكري
وتابع د. ناصر الجهني موجها نصائح مهمة لمرضى السكري “ينصح بكسر الصوم إذا كانت نسبة السكر أقل من٧٠ ملغم /دسم”.
وأضاف الجهني “لا بد أن يكون الصيام تحت إشراف طبي وأجهزة قياس السكري المستمر أو بالمسح تساعد على قياس السكر بسهولة ودون وخز في كل مرة”.
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