تواصل – فريق التحرير:

حدد د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري والسمنة ضوابط وأوقات قياس سكر الدم لمن يأخذ الأنسولين في رمضان.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن أوقات قياس السكر بالدم عن طريق الجهاز المنزلي لمن يستخدمون جرعات الأنسولين ويرغبون الصوم في رمضان بعد الاستشارة

قياس سكري الدم في رمضان

اقرأ أيضا:

5 خطوات بسيطة تحميك من ارتفاع السكر في الدم

– الساعة ٩ صباحاً

– الساعة ١ ظهرًا

– الساعة ٦ عصراً قبل الإفطار

– ساعتين بعد الإفطار في المغرب

– قبل تناول السحور

نصائح مهمة لمصابي السكري

وتابع د. ناصر الجهني موجها نصائح مهمة لمرضى السكري “ينصح بكسر الصوم إذا كانت نسبة السكر أقل من٧٠ ملغم /دسم”.

وأضاف الجهني “لا بد أن يكون الصيام تحت إشراف طبي وأجهزة قياس السكري المستمر أو بالمسح تساعد على قياس السكر بسهولة ودون وخز في كل مرة”.

اقرأ أيضا:

“الخضيري” يوجه نصائح هامة لمرضى السكر والضغط في رمضان (فيديو)