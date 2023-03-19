العدل تطلق نظامًا إلكترونيًا لإجراءات إثبات ترائي الأهلّة

تواصل – واس:

أطلقت وزارة العدل، اليوم الأحد، نظاماً إلكترونياً لإجراءات إثبات ترائي الأهلة، ويأتي ذلك لأتمتة وحوكمة عمليات الترائي وتوحيد إجراءات العمل بين محاكم الدرجة الأولى والمحكمة العليا.

خاصية التواصل المباشر

ووفرت الوزارة من خلال النظام خاصية التواصل المباشر بين المحاكم والمراصد من خلال تقنية البث المرئي.

وتهدف الخدمة إلى توحيد مصدر بيانات الترائي من خلال نظام إلكتروني محكم، يوفر السرعة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع جودة عمليات الترائي.

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عاجل.. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء

تحري رؤية الهلال

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ بعد غد الثلاثاء.

وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة “واس”، إنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.

دعوة من يرى الهلال بالعين المجردة لإبلاغ المحكمة

وطلبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.