الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة جنوب أبها
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بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة جنوب أبها

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة جنوب أبها

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة جنوب أبها
١١:١٠:٣٩ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة جنوب أبها بمنطقة عسير، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع المتداول، أجواء ماطرة على أبها، لاسيما على الطرق السريعة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.

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أبها أخبار السعودية أمطار أمطار أبها

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