تحديث جديد في تطبيق تويتر.. تعرف على مزاياه

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أعلن الخبير التقني سعد الضاوي عن تحديث جديد في تطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر”، يصل للمستخدمين قريبا.

تحديث جديد في تويتر

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وقال الضاوي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “وفقا للتحديث الجديد الردود ستكون تحت التغريدات حسب الأولوية، وأول شيء يطلع الردود تحت تغريدتك على حسب التالي:

– أصحابك الذين تتابعهم

– الحسابات الموثقة

– بعدها الغير مشتركين بتويتر بلو أو الناس العادية

وختم الضاوي بقوله: “يعني دائماً أكثر المميزات تكون للمشتركين في تويتر بلو”.

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خاصية التحقق بخطوتين

وفي وقت سابق، طمأن الخبير التقني سالم الحربي الجميع بشأن خاصية التحقق بخطوتين، موضحا أن خاصية التحقق بخطوتين لا تتسبب في إغلاق حساب المستفيد في تطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: بخصوص قوانين تويتر الجديدة لا داعي للخوف بخصوص إغلاق خاصية التحقق بخطوتين.

نصيحة مهمة للمستخدمين

وتابع الخبير التقني سالم الحربي “لن تفقد حسابك ولو فقدته سوف يرجع لك ، ولكن المهم لا تحذف رقم هاتفك أبداً”.

ولفت سالم الحربي إلى أنه في حالة حذف رقم الهاتف لن يستطيع المستخدم ربطه من جديد بسبب خلل في تطبيق تويتر ولا يمكن حله إطلاقاً.

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