يرجح أنها لفتاة جرّفها السيل.. العثور على جثة عند كوبري الملحاء

تواصل- فريق التحرير:

ترددت أنباء عن العثور على جثة بموقع أشجار كثيفة عند كوبري الملحاء على الطريق بين بيش وصبيا.

الفتاة رؤى:

وبحسب ” الوطن”، يرجح أن الجثة للفتاة رؤى التي جرفها السيل قبل 7 أيام وقد تعرف أقارب المتوفاة عليها.

الدفاع المدني:

وكان المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت أن مدني جازان يواصل جهوده في أعمال البحث عن مفقودي محافظتي صبيا والريث.

وطالب موسى الريثي شقيق أحد مفقودي سيول بحيرة سد جازان بسرعة الحصول على جثمان أخي ودفنه حتى تهون علينا المصيبة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه وأسرة أحد مفقودي سيول جازان يطمعون في المزيد من الدعم بالقوارب لبحيرة السد لأنها كبيرة جدًا وعميقة.

وأضاف أن الرؤية في بحيرة السد غير واضحة لعكارة مياهها، مطالبًا بسرعة البحث عن أخيه وتضافر جميع الجهود حتى يتم العثور عليه ويدفنوه.

البحث عن اثنين جرفتهما السيول بجازان:

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بـ “جازان”، أنه يواصل البحث عن شخصين جرفتهما السيول في صبيا والريث.

وأكد أن هناك عدد من الفرق التطوعية التي تشارك في عملية البحث.

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