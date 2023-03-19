الإرياني يدين تصفية ناشط يمني على يد مليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، تصفية ناشط يمني على يد عناصر مليشيا الحوثي، بعد أشهر من اعتقاله.

كشف الممارسات الإجرامية

وكتب الإرياني عبر “تويتر”: “ندين ونستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تصفية الناشط حمدي عبدالرزاق الملقب بـ “المكحل” بعد خمسة أشهر من مداهمة منزله بمدينة إب، واعتقاله، إثر انتقادات وجهها للمليشيا، وكشف ممارساتها الإجرامية وفساد قياداتها والأوضاع المأساوية التي يعيشها غالبية اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

ليست المرة الأولى

وأضاف: “جريمة تصفية الناشط حمدي عبدالرزاق في معتقلات الحوثي بمدينة إب ليست الحادثة الأولى، فقد لاقى مئات المختطفين والمخفيين قسرا ذات المصير في معتقلات المليشيا غير القانونية، نتيجة التعذيب النفسي والجسدي المميت وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبيعية ومن أبسط الحقوق”.

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نشطاء رهن الاعتقال

ترتكب مليشيا الحوثي الإرهابية هذه الجريمة النكراء فيما لا يزال خمسة من الناشطين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرتها وهم “أحمد حجر، مصطفى المومري، احمد علاو، عيسى العذري، حمود المصباحي” رهن الاعتقال، ويخضعون لمحاكمة غير عادلة في محكمة غير قانونية بتهم ملفقة، على خلفية ارائهم

إدانة دولية

المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان مطالبين بادانة واضحة لهذه الجرائم النكراء، باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، والضغط لاطلاق فوري لكافة المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي وعلى رأسهم الصحفيين والاعلاميين والنشطاء