الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الإرياني يدين تصفية ناشط يمني على يد مليشيا الحوثي
ما هي شروط رؤية هلال رمضان؟
تحديث جديد في تطبيق تويتر.. تعرف على مزاياه
يرجح أنها لفتاة جرّفها السيل.. العثور على جثة عند كوبري الملحاء
التأمينات توضح آلية استبعاد العامل الأجنبي
معدلات عالمية مقلقة.. هذا النوع من السرطان ينتشر بين الشباب

الرئيسية

 /

دولي

 /

الإرياني يدين تصفية ناشط يمني على يد مليشيا الحوثي

الإرياني يدين تصفية ناشط يمني على يد مليشيا الحوثي

الإرياني يدين تصفية ناشط يمني على يد مليشيا الحوثي
١٠:١٤:١٨ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، تصفية ناشط يمني على يد عناصر مليشيا الحوثي، بعد أشهر من اعتقاله.

كشف الممارسات الإجرامية

وكتب الإرياني عبر “تويتر”: “ندين ونستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تصفية الناشط حمدي عبدالرزاق الملقب بـ “المكحل” بعد خمسة أشهر من مداهمة منزله بمدينة إب، واعتقاله، إثر انتقادات وجهها للمليشيا، وكشف ممارساتها الإجرامية وفساد قياداتها والأوضاع المأساوية التي يعيشها غالبية اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

ليست المرة الأولى

وأضاف: “جريمة تصفية الناشط حمدي عبدالرزاق في معتقلات الحوثي بمدينة إب ليست الحادثة الأولى، فقد لاقى مئات المختطفين والمخفيين قسرا ذات المصير في معتقلات المليشيا غير القانونية، نتيجة التعذيب النفسي والجسدي المميت وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبيعية ومن أبسط الحقوق”.

اقرأ أيضا:

زوجة معتقل يمني لدى الحوثي تناشد بالإفراج عنه.. والإرياني يتفاعل

نشطاء رهن الاعتقال

ترتكب مليشيا الحوثي الإرهابية هذه الجريمة النكراء فيما لا يزال خمسة من الناشطين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرتها وهم “أحمد حجر، مصطفى المومري، احمد علاو، عيسى العذري، حمود المصباحي” رهن الاعتقال، ويخضعون لمحاكمة غير عادلة في محكمة غير قانونية بتهم ملفقة، على خلفية ارائهم

إدانة دولية

المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان مطالبين بادانة واضحة لهذه الجرائم النكراء، باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، والضغط لاطلاق فوري لكافة المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي وعلى رأسهم الصحفيين والاعلاميين والنشطاء

الكلمات الدلالية:
اليمن تصفية ناشط يمني محافظة إب معمر الإرياني مليشيا الحوثي

مواد ذات صلة

المزيد
الجيش العراقي: لا إصابات في صفوف قوات دول التحالف إثر الضربة الإيرانية

الجيش العراقي: لا إصابات في صفوف قوات دول التحالف إثر الضربة الإيرانية

٠٤:١٢ م، الأربعاء، ٠٨ يناير ٢٠٢٠
«شرارة اللهب».. اندلاع مظاهرات ليلية ضد نظام “خامنئي” في إيران

«شرارة اللهب».. اندلاع مظاهرات ليلية ضد نظام “خامنئي” في إيران

١١:٠٢ م، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
مجموعة 5+1 تتفق مع إيران على “خطة عمل” بشأن برنامجها النووي

مجموعة 5+1 تتفق مع إيران على “خطة عمل” بشأن برنامجها النووي

٠٧:١٢ ص، الأحد، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣
حريق ضخم يحاصر العشرات في مركز تسوق بهونج كونج

حريق ضخم يحاصر العشرات في مركز تسوق بهونج كونج

١٢:٢٧ م، الأربعاء، ١٥ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *