التأمينات توضح آلية استبعاد العامل الأجنبي

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات آلية استبعاد العامل أو المشترك الأجنبي من نظام التأمينات.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية استبعاد موظفين أجانب من النظام، مع ظهور رسالة “لا يمكن استبعاد موظف أضيف تلقائيا من وزارة الموارد البشرية”، متسائلاً: “كيف يمكنني استبعادهم؟”.

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استبعاد المشترك الأجنبي من التأمينات

وأجابت التأمينات عبر حسابها “العناية بالعملاء”، بقولها “عزيزي العميل، يتم استبعاد المشترك الغير سعودي آلياً من نظام التأمينات الاجتماعية بعد استبعاده من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

وفي وقت سابق، تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال مغرد بشأن شروط صرف تعويض “ساند” للمرة الثانية.

التأمينات وصرف تعويض ساند

وقال المغرد: “كنت مسجل في شركة وانتهى عقدي وأخذت ساند و مستحقاتي، الحين بسجل في شركة ثانية إذا انتهى عقدي، أقدر أخذ مستحقات من التأمينات وأخذ ساند مرة ثانية”.

وأضافت التأمينات: يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لنظام التأمينات.

وأكدت أن ذلك خلال مدة لا تقل عن 18 شهر خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية.

وتابعت: يمكن الاطلاع على الشروط والمزيد عن ساند من خلال الرابط التالي: ⁦http://bit.ly/2y2tmVw⁩.

في وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم احتساب سن التقاعد للموظفين حسب تاريخ ميلادهم بالتقويم الهجري وليس الميلادي.

الأجر الخاضع لاحتساب المعاش

من جهة أخرى أوضحت مؤسسة التأمينات أن الأجر الخاضع لاحتساب المعاش يشمل “الأجر الأساسي شاملاً العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات مع بدل السكن”.

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