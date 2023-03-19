معدلات عالمية مقلقة.. هذا النوع من السرطان ينتشر بين الشباب

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تزداد معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الشباب على مستوى العالم بمعدلات مقلقة ولأسباب لا تزال مبهمة.

الشباب أكثر إصابة بسرطان القولون:

وقال اختصاصي جراحة القولون والمستقيم في مستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة، إنه في غضون العقد المقبل، من المقرر تشخيص إصابة واحد من بين كل 10 بهذا المرض.

كما توقع إصابة واحد من بين كل أربعة أفراد بمرض سرطان المستقيم لدى الأفراد الذين يقل عمرهم عن 50 عاماً.

وأوضح أن الفحوصات التشخيصية تساعد في تقليل معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل عام، لاسيما أننا نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بين الفئة الشبابية.

سبب المشكلة وأعراض الإصابة:

وأوضح أن المشكلة الأكثر شيوعا تتمثل في عدم تشخيص المرض إلا في مراحل متقدمة منه؛ منوها أنه في الغالب يُغض الطرف عن الأعراض الأولية أو أنها تُعزى إلى مشكلة البواسير لمجرد الاعتقاد بأن المريض أصغر من أن يصاب بسرطان القولون.

ونبه أنه عادة ما تتمثل الأعراض في:

-نزيف المستقيم.

– وجود دم في البراز.

– تغير حركة الأمعاء كالإصابة بالإسهال والإمساك.

– آلام البطن المستمرة وغير المبررة.

– فقدان الوزن غير المقصود.

وشدد على أنه يتعين على أي شخص يقل عمره عن 50 عاماً تم تشخيصه بسرطان القولون والمستقيم أن يخضع لفحوص جينية لتحديد ما إذا كانت إصابته تُعزى إلى عوامل وراثية.

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