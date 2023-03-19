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ما هي شروط رؤية هلال رمضان؟
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ما هي شروط رؤية هلال رمضان؟

ما هي شروط رؤية هلال رمضان؟

ما هي شروط رؤية هلال رمضان؟
٠٩:٥٨:٢٤ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شرح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أنه منذ ولادة هلال شهر شعبان والقمر يسير خلف الشمس، من جهة الغرب إلى الشرق.

ظهور القمر:

ويدرك القمر، الشمس، كما أورد الزعاق في تمام الساعة 8:22 من مساء يوم الثلاثاء المقبل، وفي ذلك المساء يغرب القمر قبل الشمس ولم يولد بعد، ولا يوجد القمر البتة في هذه الليلة.

وتابع الزعاق : في يوم الأربعاء، يظهر القمر بعد مغيب الشمس، ويكون له مكث قرابة 40 دقيقة -وذلك للتقريب العالمي- ومن المرجح في هذا التوقيت أن تكتمل عدة شهر شعبان 30 يوما، وعلى هذا، يبدأ رمضان يوم الخميس المقبل، وينتهي أيضا يوم خميس.

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أركان وشروط الهلال

وأورد الزعاق أن الهلال لا يرى بالعين المجردة، أو المسلحة بالأجهزة، إلا إذا تحققت أركانه وتوافرت شروطه.

أركانه:

– أولهما هو أن يولد القمر قبل مغيب الشمس.

– والثاني أن يكون للقمر مكث بعد مغيب الشمس.

شروطه:

– أن يخرج من حي شعاع الشمس ومن حيز الغبار والأتربة.

– صفاء الأجواء.

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