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بدون تكلف.. نصائح لإدارة ميزانية الأسرة في رمضان

بدون تكلف.. نصائح لإدارة ميزانية الأسرة في رمضان

بدون تكلف.. نصائح لإدارة ميزانية الأسرة في رمضان
١٠:٣٣:٤٩ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال الخبير المالي والاقتصادي ماهر السيف: ” إن رمضان شهر القرآن، وليس شهر الأكل والشبع والتفاخر بالأطعمة”.

ونبّه السيف أنه إذا أردنا أن نعيش بروحانية هذا الشهر، علينا أن نطبق ما جاء به القرآن الكريم.

الشعور بالفقراء وميزانية رمضان:

وأوضح السيف أن الصيام يشعرنا بالفقراء والمساكين، وكيف يعيشون في قلة أكلهم وقلة إمكانياتهم؛ فبالتالي لا بد أن يكون الشعور بهم أفعالا وليس أقوالا.

ونوّه أنه يجب علينا أن تكون ميزانية رمضان أقل الميزانيات، وقد يخالفني الكثير في ذلك.

نصائح عن تخفيض الميزانية:

-عند شراء أغراض رمضان يجب أن لا يكون عشوائيا.

– يجب أن تكتب جدولًا عن الأكلات والوجبات التي سيتم تناولها في رمضان.
– يكون الشراء في الواقع ما سنأكل في رمضان فقط، وليس ما سنخزنه.

وأوضح السيف أن إدارة المال مهمة جدا لجميع الأسرة لكي نحقّق الاستقرار والتوازن خلال شهر رمضان كاملًا.

كما سيترتب على ذلك فائض في راتب شهر رمضان يمكن استغلاله لشراء أغراض العيد.

وبهذه الطريقة ستكون ميزانيتنا في رمضان متوافقة مع الشهر كاملًا ومع ما جاء في الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: “كلوا واشربوا ولا تسرفوا”.

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الكلمات الدلالية:
إدارة الميزانية تخفيض الميزانية شهر رمضان ميزانية الأسرة

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