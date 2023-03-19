باحث في شؤون الاستهلاك يحذر من عادات سلبية في رمضان

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انتقد الباحث في شؤون الاستهلاك عبد العزيز الخضيري، زيادة شراء السلع الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك، دون الحاجة إلى معظمها.

في النوع وليس الصنف

وقال الخضيري، في لقاء تليفزيوني، بثته قناة “الإخبارية” إن: زيادة شراء السلع الغذائية مع قدوم شهر رمضان عادة سنوية، فيما تكون الزيادة في النوع وليس الصنف.

وفسر الباحث أسباب هذه الظاهرة بأن الأجيال توارثت هذه العادة، ولا سيما مع دخول المواسم، وأبرزها قدوم شهر رمضان، والأعياد، وبداية الدراسة.

فيديو | الباحث في شؤون الاستهلاك عبد العزيز الخضيري: زيادة شراء السلع الغذائية مع قدوم شهر رمضان عادة سنوية.. والزيادة تكون في النوع وليس الصنف#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/gCxuvsWJUK — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 19, 2023

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أسباب زيادة الشراء

وشرح الخضيري أن سلوك المستهلك يتأثر بمتغيرات كثيرة، وبالأخص تزيد معدلات الشراء في وجود العروض والتخفيضات، فضلا عن التأثر والتأثير بين الأهل والأصدقاء، وكذلك المباهاة بين البعض بالمشتريات.

توفر المنتجات

من جهة أخرى،أعلنت وزارة التجارة الوفرة العالية للسلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع خصوصا السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.