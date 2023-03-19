60 حلقة تلفزيونية وإذاعية من الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

تواصل – واس:

أنهت وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام إنتاج (60) حلقة تلفزيونية وإذاعية، سيتم بثها خلال شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المحلية والعربية.

تعاون مع الإذاعة والتليفزيون

وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية سلطان بن سعود المسعودي، أن الوكالة أنتجت 30 حلقة تلفزيونية بالتعاون المشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، و30 حلقة إذاعية من إنتاج كوادر الوكالة.

وأضافأنه تمت مراحل التصوير والتسجيل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف إبراز رسالة الحرمين الشريفين، وتعريف ضيوف الرحمن بالخدمات التي توفرها الرئاسة من أجل راحتهم وأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.

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أكبر خطة تشغيلية

وفي الثاني من مارس الجاري، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة.