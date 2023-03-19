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بعاصمة عربية.. قرار صارم ضد مدرسة بعد “حلبة مصارعة”

بعاصمة عربية.. قرار صارم ضد مدرسة بعد “حلبة مصارعة”

بعاصمة عربية.. قرار صارم ضد مدرسة بعد “حلبة مصارعة”
٠٨:٢٧:٢٥ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قررت وزارة التربية العراقية إعفاء إدارة مدرسة من مهامها، وذلك بعد أيام على تداول مقطع مصور لشجار عنيف بإحدى المدارس الثانوية ببغداد.

حلبة مصارعة:

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع “السوشيال ميديا”، قبل أيام، أثار الغضب والاستياء من قبل الأوساط العامة.

وأظهر مقطع الفيديو طالبين محاطين بجمع من زملائهما وسط ساحة مدرسية ببغداد، في مشهد أشبه بـ”حلبة المصارعة”، حيث كانا يتبادلان اللكمات.

وقد أصدرت الوزارة قراراً بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على حيثيات ذلك المشهد داخل المدرسة.

قرار الإعفاء:

واليوم الأحد أصدرت وزارة التربية الأحد، قراراً بـ”إعفاء مدير متوسطة الإخاء ومعاونيه من مهام عملهم ونقلهم الى مدرسة أخرى.

وشدد بيان الوزارة أن مهنة المعلم أقدس المهن وأن المعلم يعد القائد الميداني في منظومة التربية والتعليم، إذ لا بد من المحافظة على تلك الرسالة الإنسانية والأخلاقية التي يحملها حفاظاً على الطلاب.

يأتي هذا مع تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا في الآونة الأخيرة، والتي تثير الجدل بين الأوساط العامة تتوزع ما بين اختراق حرمة التعليم وبين رداءة البنى التحتية للمؤسسات التعليمية.

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الكلمات الدلالية:
بغداد مدارس بغداد مشاجرة وزارة التربية العراقية

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