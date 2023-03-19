وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة.. رابط التقديم

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير تحكم المشروع:

المؤهلات والخبرات:

التعليم و الخبرة: شهادة جامعية في الهندسة ، مرغوب فيها إذا كان المتقدم حاصل على تخرج في الهندسة أو إدارة الإنشاءات أو PMP في مجال ذي صلة

خبرة مثبتة في إدارة المشاريع

خبرة مثبتة في مراقبة المشاريع

خبرة مثبتة في التخطيط

التفوق التشغيلي:

المؤهلات والخبرات:

التعليم و الخبرة: مطلوب درجة البكالوريوس في الأعمال / الإدارة أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في الأعمال / الإدارة.

خبرة + 5 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.

مع التركيز بشكل خاص على الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.

تقديم خدمة إدارة المشروع لرئيس القسم في تتبع المشكلات وترتيبها حسب الأولوية وتصعيدها.

التميز في الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

التعليم و الخبرة: شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.خبرة +10 سنوات من الخبرة في مجال مشابه. مع التركيز بشكل خاص على الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.

رئيس وحدة الاتصالات:

المؤهلات والخبرات:

التعليم و الخبرة: مطلوب درجة البكالوريوس في الأعمال / الإدارة أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في الأعمال / الإدارة.

خبرة + 6 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.

مع التركيز بشكل خاص على الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.

عن الصندوق:

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز السابع بإجمالي أصول تقدر بـ 430 مليار دولار.

ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 19 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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