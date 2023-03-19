الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بكل سهولة.. تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر
إدارة تعليم الشرقية تعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان
شاهد.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في عقبة شعار
بسبب كابوس الزلزال.. وفاة امرأة تركية
بأغنى ولاية أمريكية.. فضائح جنسية تضرب الكنائس
انشقاق في تنظيم الحرس الثوري والنظام يعجز عن احتواء الغضب الشعبي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إدارة تعليم الشرقية تعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان

إدارة تعليم الشرقية تعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان

إدارة تعليم الشرقية تعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان
٠٧:٥٠:٠٧ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت إدارة تعليم الشرقية، اليوم الأحد، التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم، وكافة الإدارات التابعة لإدارة التعليم.

مواعيد رمضان بمدارس الشرقية

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الدراسي في رمضان للمدارس الحكومية والأهلية الساعة 9:30 صباحا والوقت الزمني للحصة الدراسية 35 دقيقة.

وسيبدأ اليوم الدراسي بمدارس التعليم المستمر “بنين”، الساعة 9 صباحا، والوقت الزمني للحصة المدرسية 35 دقيقة.

اقرأ أيضا:

تعليم الأحساء تعلن التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان

تعليم الأحساء تعتمد مواعيد رمضان

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم الأحساء، التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم.

مواعيد قطاعي البنين والبنات

أوردت “تعليم الأحساء” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مواعيد قطاعي البنين والبنات وهي كالأتي:

– قطاع البنين

– الحضور عند الساعة 9:30 صباحا

– الحصة الأولى 9:45

– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة

– قطاع البنات

– الحضور عند الساعة 9:15 صباحا

– الحصة الأولى الساعة 9:30

– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة

اقرأ أيضا:

عاجل.. تعليم الرياض تعلن موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان

دوام التعليم المستمر

وبالنسبة للتعليم المستمر، حددت إدارة تعليم الأحساء، مواعيد الدوام لقطاع البنين بدية من الساعة 9 صباحا، ولقطاع البنات من الساعة 2 ظهرا، والوقت المحدد للحصة 35 دقيقة.

اقرأ أيضا:

استعدادًا لرمضان المبارك.. تعرف على مواعيد المحاضرات بالمسجد النبوي

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الدراسة في رمضان تعليم الشرقية رمضان شهر رمضان مواعيد الدراسة في رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
وبشكل قاطع.. وزير التعليم يؤكد: الاختبارات ستجرى خلال شهر رمضان

وبشكل قاطع.. وزير التعليم يؤكد: الاختبارات ستجرى خلال شهر رمضان

٠٤:٥٠ م، الخميس، ١٣ أبريل ٢٠١٧
عاجل.. وصول أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا (فيديو)

عاجل.. وصول أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا (فيديو)

١١:٣٢ ص، الخميس، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
خبراء: تراجع أسعار مواد البناء يخفض تكلفة إنشاء المنازل بقيمة 100 ألف ريال

خبراء: تراجع أسعار مواد البناء يخفض تكلفة إنشاء المنازل بقيمة 100 ألف ريال

١١:٥٥ ص، الخميس، ٢٩ يونيو ٢٠١٧
مجهول يُهشِّم زجاج سيارة مُعلم في “أحد رفيدة” (صور)

مجهول يُهشِّم زجاج سيارة مُعلم في “أحد رفيدة” (صور)

٠٤:٣٤ م، الخميس، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *