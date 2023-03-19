إدارة تعليم الشرقية تعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان

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اعتمدت إدارة تعليم الشرقية، اليوم الأحد، التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم، وكافة الإدارات التابعة لإدارة التعليم.

مواعيد رمضان بمدارس الشرقية

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الدراسي في رمضان للمدارس الحكومية والأهلية الساعة 9:30 صباحا والوقت الزمني للحصة الدراسية 35 دقيقة.

وسيبدأ اليوم الدراسي بمدارس التعليم المستمر “بنين”، الساعة 9 صباحا، والوقت الزمني للحصة المدرسية 35 دقيقة.

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تعليم الأحساء تعتمد مواعيد رمضان

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم الأحساء، التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم.

مواعيد قطاعي البنين والبنات

أوردت “تعليم الأحساء” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مواعيد قطاعي البنين والبنات وهي كالأتي:

– قطاع البنين

– الحضور عند الساعة 9:30 صباحا

– الحصة الأولى 9:45

– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة

– قطاع البنات

– الحضور عند الساعة 9:15 صباحا

– الحصة الأولى الساعة 9:30

– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة

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دوام التعليم المستمر

وبالنسبة للتعليم المستمر، حددت إدارة تعليم الأحساء، مواعيد الدوام لقطاع البنين بدية من الساعة 9 صباحا، ولقطاع البنات من الساعة 2 ظهرا، والوقت المحدد للحصة 35 دقيقة.

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