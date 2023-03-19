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قبيل رمضان.. ارتفاع أسعار الأغنام و”النعيمي” يتجاوز ألفي ريال
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قبيل رمضان.. ارتفاع أسعار الأغنام و”النعيمي” يتجاوز ألفي ريال

قبيل رمضان.. ارتفاع أسعار الأغنام و”النعيمي” يتجاوز ألفي ريال

قبيل رمضان.. ارتفاع أسعار الأغنام و”النعيمي” يتجاوز ألفي ريال
٠٨:٢٥:٣٩ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهد سوق الأغنام والمواشي بحفر الباطن، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأغنام، ما أدى إلى عزوف المشترين.

أكبر أسواق الأغنام

وحسب تقرير نشرته قناة “الإخبارية”، ارتفعت أسعار غالبية أنواع الأغنام، في أكبر أسواق الأغنام المصدر لمختلف محافظات المملكة وخاصة في المواسم.

وتجاوز سعر “النعيمي” حاجز 2000 ريال للرأس الواحد، وهو النوع الذي يعد الأكثر طلبا في الأسواق.

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عزوف المشترين

وعرض التقرير، أراء عدد من مرتادي السوق، الذين ذكروا أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، خلال الآونة الأخيرة، ما تسبب في تراجع الراغبين في الشراء، فيما طالت ارتفاعات الأسعار كذلك الأعلاف.

وذكر أحد مرتادي السوق أنه فوجي بأنواع لم يتجاوز سعرها فيما مضي 1000 ريال للرأس، زادت بأكثر من 100 إلى 200 ريال، وبعدها وصل سعره إلى 1500/1600 ريال.

من ناحية أخرى، أخذت وزارة الزراعة على عاتقها، تقديم مختلف الخدمات لمربي الماشية، التي تتركز بشكل خاص في توعيتهم عن طريق التربية والتغذية السليمة، وأهمية القيام بتحصين الماشية ضد الأمراض المختلفة.

وكذلك يقوم المتخصصون في الوزارة بتشخيص جميع الحالات المَرضية وعلاجها بتوفير وصرف الأدوية المناسبة، والعمل على التحصينات اللازمة التي توفرها الوزارة ضد مختلف الأمراض

الكلمات الدلالية:
ارتفاع أسعار الأغنام حفر الباطن سوق الأغنام سوق الماشية

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