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بكل سهولة.. تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر
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بكل سهولة.. تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر

بكل سهولة.. تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر

بكل سهولة.. تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر
٠٧:٥٢:١٧ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن تطبيق أبشر إتاحة خدمة تأشيرة الزيارة العائلية، حيث تمكن الخدمة الأفراد المقيمين من طلب تمديد التأشيرة، من خلال المنصة.

طرق تنفيذ الخدمة:

1-الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة.

2- اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

تعديل المعلومات عبر أبشر:

وفي وقت سابق أوضحت منصة أبشر، تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر هويتك الرقمية في أبشر.

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، إنه يمكن للفرد من خلال خدمة تعديل معلمومات المستخدم تعديل المعلومات التالية:

– تغيير كلمة المرور

– تعديل البريد الإلكتروني

– تغيير رقم الجوال

– تعديل العنوان

طريقة تنفيذ الخدمة:

1- الدخول على منصة أبشر

2- اختيار تعديل معلومات المستخدم

خدمة التأمين الصحي:

كما أتاح تطبيق أبشر أيضا خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال عدة خطوات بسيطة يتم تنفيذها عبر المنصة.

وتتيح الخدمة للمقيم التأكد من صلاحية التأمين الصحي بسجلاته في وزاة الداخلية.

خطوات تنفيذ الخدمة:

1-الدخول إلى أبشر ثم اختيار استعلامات من تبويب أفراد الأسرة.

2- اختيار التعريف بفرد أسرة.

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اخبار السعودية الزيارة العائلية الوافدين منصة ابشر

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