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وزير الشؤون البلدية يبحث التعاون بالقطاعين البلدي والإسكاني مع وزير التجارة التركي
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وزير الشؤون البلدية يبحث التعاون بالقطاعين البلدي والإسكاني مع وزير التجارة التركي

وزير الشؤون البلدية يبحث التعاون بالقطاعين البلدي والإسكاني مع وزير التجارة التركي

وزير الشؤون البلدية يبحث التعاون بالقطاعين البلدي والإسكاني مع وزير التجارة التركي
٠٧:٠٨:٤٤ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بالرياض اليوم الأحد، معالي وزير التجارة التركي محمد موش وعدداً من ممثلي الشركات التركية المتخصصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات.

تعزيز سبل التعاون 

وتبادل الجانبان الحديث حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعين البلدي والإسكاني، وأهمية تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين بما يحقق مصالحهما المشتركة كما تم خلال اللقاء التعريف بشركات المقاولات التركية واهتماماتها الاستثمارية.

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حضر اللقاء، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل ووكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية هاشم الفواز والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي وعدد من قيادات الوزارة.

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أخبار السعودية الشؤون البلدية القطاع الإسكاني القطاع البلدي وزير التجارة التركي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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