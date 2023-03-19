انشقاق في تنظيم الحرس الثوري والنظام يعجز عن احتواء الغضب الشعبي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، حضور المرشد الإيراني علي خامنئي، اجتماع ضم كبار المسؤولين، وقيادات الحرس الثوري الإيراني.

هجوم على مكتب خامنئي

وحسب “إيران إنترناشيونال” تحدث قادة الحرس الثوري ومسؤولون كبار عن انشقاق القوات داخل النظام، وكشف قائد مقر خاتم الأنبياء عن إحباط خطة هجوم مدفعي على مكتب خامنئي.

واعترف قادة إيرانيون بحدوث انشقاقات واسعة للقوات في الحرس الثوري الإيراني والباسيج، وقالوا إنه أصبح من الصعب للغاية احتواء انتفاضة الشعب ضد النظام وهناك احتمال للانهيار.

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عصيان الأوامر

من ناحية أخرى، قال غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء، إنه بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية: “شهدنا عصيان الأوامر والأعمال التعسفية 3 مرات، وهو ما يعني محاولة إطلاق المدفعية على أهداف في طهران، أحدها موقع بيت المرشد”، وأضاف رشيد أنه تم إحباط هذه الخطط واعتقال هؤلاء الأشخاص.

واعترف عبد الله حاجي صادقي، ممثل خامنئي في الحرس الثوري الإيراني، بأنه أجرى محادثة مع وزير المخابرات، إسماعيل خطيب، وقال إن بعض مراجع التقليد يتجاسرون على المرشد الإيراني.