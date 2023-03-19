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استمرت 15 عاما.. إنهاء معاناة مريض من آلام العصب الخامس بالمدينة المنورة
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استمرت 15 عاما.. إنهاء معاناة مريض من آلام العصب الخامس بالمدينة المنورة

استمرت 15 عاما.. إنهاء معاناة مريض من آلام العصب الخامس بالمدينة المنورة

استمرت 15 عاما.. إنهاء معاناة مريض من آلام العصب الخامس بالمدينة المنورة
٠٦:٤٣:١٤ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بعد معاناة استمرت لأكثر من خمسة عشر عاماً، تمكن فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة من إنهاء معاناة مريض ستيني كان يعاني من آلام مستمرة بالوجه.

عملية العصب الخامس:

وبحسب “الرياض”، كان المريض قد حضر إلى مستشفى المدينة المنورة وهو يعاني من آلام مستمرة في الوجه، رغم استخدامه عدد من المسكنات.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهرت نتائج الأشعة المغناطيسية وجود إلتصاق الشريان المخيخي العلوي الأيسر مع العصب الخامس الأيسر.

من جهته أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي بأنه تمت مناقشة الحالة مع المريض وعرض الحلول العلاجية بالتفصيل.

وكان اختيار المريض للطريقة الأفضل وهي إجراء العملية الجراحية بفصل الالتصاق الشرياني عن العصب الخامس من الجهة اليسرى والاستعانة بجهاز الملاحة العصبي وجهاز المايكروسكوب المتقدم من خلال جرح خلف الاذن تقريباً 3 سم.

وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد واختفت الآلام وغادر المستفيد المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

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الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة صحة وطب عملية جراحية مريض

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