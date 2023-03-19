هل إعطاء الشقق للأصدقاء والأقارب كهدية يستلزم دفع ضريبة التصرفات العقارية؟

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مدى استحقاق الشقق والمساكن لضريبة التصرفات العقارية، حال إعطائها للأصدقاء أو الأقارب كهدية.

ضريبة التصرفات العقارية

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، على سؤال مغرد قال فيه “لدي شقة أعطيها لصديقي كهدية بدون مقابل كم أدفع ضريبه وكيف الطريقة؟”.

وأجابت هيئة الزكاة بقولها “عزيزي العميل، ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر 2020، تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن مستثنى من الضريبة”.

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“الزكاة والضريبة والجمارك” تُنفذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها نفذت أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر فبراير الماضي، في مختلف مناطق ومدن المملكة.

الحملة التفتيشية شملت هذه القطاعات

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها:

1 – البيع بالتجزئة.

2 – قطاع التغذية.

3 – الخدمات المهنية.

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات:

1 – مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

2 – مخالفة عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة.

3 – عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية.

وأفادت الهيئة أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

ويأتي ذلك في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

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