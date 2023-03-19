النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة

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حذرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المعلوماتي، التي تشمل استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد، واستخدامها للاحتيال المعلوماتي.

الاستيلاء على حسابات بنكية

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الجرائم المشار إليها تشمل اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول لبيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات شخصية.

عقوبات رادعة

وشددت النيابة على أنه: كل من استولى على مال للغير بدون وجه حق، بارتكابه فعلا “أو أكثر” ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيه الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، يعاقب بالآتي:

– السجن مدة تصل إلى 7 سنوات

– غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال

وذلك وفق المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

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عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أن الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات تتخذ أشكالا محددة، وحذرت في الوقت نفسه من عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها

أنواع الشركات

وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:

أ – شركة التضامن.

ب- شركة التوصية البسيطة.

ج- شركة المساهمة.

د- شركة المساهمة المبسطة.

هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة