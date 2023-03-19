احذرها في رمضان.. 8 أطعمة مضرة بالقلب

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حذّر موقع ” webmd” من الإفراط في تناول عدد من الأطعمة، والتي تتسبب في ضرر بصحة القلب، بسبب قيام العديد من الأشخاص بالإكثار من تناولها كالحلوى وغيرها.

8 أطعمة تضر بصحة القلب:

1-اللحوم الحمراء:تناول الكثير من لحم البقر والضأن يؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويكون ذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

2- الصودا: وجود كميات صغيرة من السكر المضاف ليس ضارًا، لكن علبة الصودا تحتوي على سكر مضاف أكثر مما يوصي به الخبراء ليوم كامل، وبالتالي يميل الأشخاص الذين يفضلون تناول الصودا إلى اكتساب المزيد من الوزن.

3- اللحوم المصنعة: الهوت دوج والنقانق والسلامي ولحوم الغداء هي أسوأ أنواع اللحوم لقلبك، حيث تحتوي على كميات عالية من الملح، ومعظمها يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

4- البيتزا: معظم البيتزا التي يتم تناولها بالخارج والفطائر تحتوي على كميات هائلة من الصوديوم والدهون والسعرات الحرارية، وكلها تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

5- الزبادي المنكه كامل الدسم: الزبادي المنكه مليء بالسكر المضاف، مع ويرتبط بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والالتهابات وأمراض القلب.

6- السكر والملح والدهون: تؤدي الكميات الكبيرة من الملح والسكر والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

7- السلع المخبوزة: عادة ما يكون المكون الرئيسي لذلك هو الدقيق الأبيض، والذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويجعلك أكثر جوعًا.

8- الأرز الأبيض والخبز والمكرونة: يفتقد الأرز والخبز والمكرونة والوجبات الخفيفة المصنوعة من الدقيق الأبيض الألياف والفيتامينات والمعادن الصحية، وتتحول الحبوب المكررة بسرعة إلى سكر، والذي يخزنه جسمك على شكل دهون.

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